Vlada imenovala nov nadzorni svet 2TDK

Vlada je kot skupščina odpoklicala štiri člane nadzornega sveta 2TDK in imenovala nove nadzornike za mandatno obdobje petih let.



Vlada je odpoklicala predsednika nadzornega sveta Mateja Pirca, ki se sicer ta teden že sam odstopil, Črtomirja Remca, Emilijo Placer Tušar in Damijana Brulca.



Na njihovo mesto je imenovala Andreja Špengo in Petra Pungartnika, oba sta predstavnika ministrstva za infrastrukturo, ter Iztoka Černošo in Roberta Rožiča, oba predstavnika ministrstva za finance. Zadnji se imenuje za predsednika nadzornega sveta.



Član nadzornega sveta Matej Čepeljnik do izteka mandata nadaljuje svojo funkcijo kot predstavnik ministrstva za infrastrukturo.