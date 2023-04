Vlada načrtuje subvencije za višje plače inženirjev

V nadaljevanju preberite še:

Številna slovenska podjetja se še vedno spopadajo s pomanjkanjem delavcev, med njimi pa so tudi številna visokotehnološka podjetja, ki potrebujejo visoko izobražen kader. Da bi podjetjem omogočili lažje ohranjanje in privabljanje teh strokovnih profilov, na ministrstvu za gospodarstvo pripravljajo dva nova zakona – o razvojnih delovnih mestih in privlačnosti Slovenije za zaposlovanje globalnih talentov, ki sta tudi med ukrepi nacionalnega reformnega programa.

Preverili smo, kaj prinašata omenjena zakona in kaj o tem meni gospodarstvo. Ugotavljamo tudi, da Slovenija ni edina država, ki pripravlja ukrepe za privabljanje usposobljenih kadrov.