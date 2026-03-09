Vlada namerava znižati skok cen goriv

Na bencinskih črpalkah, posebej ob mejah, nastajajo težave z oskrbo, poročajo iz obmejnih območij. Pri nas so goriva precej cenejša kot pri sosedih, zlasti v Avstriji in Italiji. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer sicer miri, da so zaloge polne in da krize v oskrbi ni, prihaja le do logističnih težav, saj se goriv ne da dostaviti tako hitro vsepovsod.

Kumer je napovedal, da skok cen naftnih derivatov v Sloveniji jutri ne bo tako visok, saj ga bo vlada »bistveno ublažila« s prilagoditvijo trošarin. Za koliko, Kumer še ni mogel povedati.

Težave pa lahko nastanejo, če se bodo vojne razmere podaljšale, tujci pa bodo še vedno množično točili goriva pri nas. To ne bo zgolj statistično povečalo slovenskih emisij in zmanjšalo delež obnovljivih virov v končni porabi energije, temveč tudi izčrpalo naše zaloge, kar pa bi lahko vplivalo na večji dvig cen. Prihodnja uskladitev cen bo 24. marca.

Slovenija ima v zalogi več kot 100 milijonov litrov goriv in tudi precej ugodne cene, zaradi česar so obmejni bencinski servisi bolj obremenjeni. Vlada bo razmere spremljala vsak dan, ne razmišljajo pa še o omejitvah za tuje državljane.

Pri elektriki Kumer ne pričakuje višjih cen do konca leta. Slovenija je na krizo bistveno bolje pripravljena kot leta 2022, ima vse zakonske in podzakonske akte, pozicije trgovcev pa so dobre. Vlada bo preverila tudi te razmere in po potrebi sprejela določene sklepe.

Pri zemeljskemu plinu pa je Slovenija zelo dovisna od celotnega evropskega trga. Napovedi poznavalcev pravijo, da bo tudi plin precej dražji, če se bodo vojne razmere vlekle.