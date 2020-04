Vlada niža pristojbine, Luka v gradnjo pomola

Ladjarji bodo državi plačali polovične pristaniške pristojbine.





Koper – Infrastrukturni ministerje na svoj prvi uradni obisk v Luko Koper prišel s spodbudno novico: »Za 50 odstotkov smo znižali pristaniške pristojbine do konca septembra, tako da bo Luka v regiji konkurenčna. Ukrep bi lahko podaljšali in s tem dodatno spodbujali ladjarje, da pridejo sem.« Druga dobra novica je, da je Luka oddala podaljšanje prvega pomola Kolektorju Kolingu, Adriaingu in Grafistu.Če država na leto od pristaniških pristojbin prejme več kot osem milijonov evrov, pomeni, da bo vsak pristanek ladij v Kopru za ladjarje cenejši za najmanj 2000 do 11.500 evrov. Predsednik uprave Luke Koperje dejal, da so se v prvem četrtletju »dobro borili«, vendar ni želel povedati podatkov o pretovoru, ki jih je Luka doslej sicer objavljala vsako četrtletje. Se mu je pa Jernej Vrtovec zahvalil, ker je Luka ustrezno poskrbela za varnostne razmere zaposlenih in doslej zato ni nihče zbolel za covidom-19. »To je zelo pomembno, kajti posledice bi bile sicer za to pomembno slovensko in srednjeevropsko okno v svet hude,« je dejal minister. Ministrstvo skupaj z drugimi resorji preučuje možnost uvedbe podobnih spodbud tudi za železniški promet, s kakršnimi sosednje države že zagotavljajo prednost pretovora po njihovih železnicah. Ta odločitev bo sprejeta v kratkem.»Z Madžarsko ne potekajo nobeni pogovori. Toda brez zalednih držav se Luka ne more dodatno razvijati,« je dejal minister in na naše vprašanje, ali res razmišljajo o spremembah v nadzornem svetu (upravi) podjetja 2TDK, odgovoril: »To je vprašanje kadrovske politike vlade, ne le našega ministrstva. Ko se bodo zgodile spremembe, boste o tem pravočasno obveščeni. Danes teh sprememb ni in jih ne načrtujem niti v ponedeljek.«Glede napovedane morebitne selitve podjetja 2TDK na SŽ pa je minister dejal: »Na našem ministrstvu od prvega dne našega nastopa temeljito preučujemo, kaj bi takšna selitev investitorstva pomenila, saj je to vprašanje zelo pomembno. Na ministrstvu imamo posebno komisijo, ki se s tem ukvarja, se posvetuje z drugimi strokovnjaki in pravniki. Ko bodo znani rezultati analize in posvetovanj, bomo podali celovit odgovor. Je pa to zelo kompleksno vprašanje, na katero ni mogoče odgovoriti z da ali ne. Recimo, da bomo do odgovora prišli v mesecu do dveh,« je povedal minister. Neuradno vemo, da na ministrstvu natančno preverjajo racionaliziran projekt drugega tira, raziskujejo racionalnost dela sedanje uprave 2TDK in morebitne razloge za njeno zamenjavo.Kolektor Koling Inženiring bo s partnerjema Adriaing in Grafist iz Kopra za 45,6 milijona evrov (brez DDV) gradil 100 metrov daljši kontejnerski pomol Luke Koper. Odločitev je Luka včeraj objavila na spletnem portalu javnih naročil. To je ena najpomembnejših in več let pričakovana naložba pristanišča, ki bo omogočila bistveno povečanje pretovora kontejnerjev. Namesto sedanjih približno milijon jih bo Luka po dograditvi lahko pretovorila vsaj 1,5 milijona ter še utrdila svoj položaj največjega kontejnerskega pristanišča na Jadranu.Sicer pa je bila ponudba Kolektorja Kolinga z obema partnerjema že v prvem krogu najcenejša. Ekorel je s partnerjem najprej ponudil, da bi gradil za 64,7 milijona evrov, CGP za 51,8 milijona, Kolektor Koling je sprva ponudil ceno 49 milijonov, kasneje so sledila še pogajanja in Luki je uspelo ceno znižati na v uvodu omenjenih 45,6 milijona evrov brez DDV. Ekorel ni izpolnjeval zahteve, da bi bil eden od vodij del (iz podizvajalca Trevi Foundations Nigeria) vpisan v predpisan imenik Inženirske zbornice Slovenije.Prvo fazo del (samo podaljšanje obale) naj bi izpeljali do marca 2021, drugo (skladiščne površine) pa do oktobra 2022. Pridobili bodo skoraj tri hektare novih površin na kontejnerskem terminalu.