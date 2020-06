Pomembni projekti z vladnega seznama so težki 7,7 milijarde evrov

Kaj predvideva zakon?

Vlada je na podlagi interventnega zakona določila seznam pomembnih investicij, ki so ključne za zagon gospodarstva po epidemiji. Bistveni del je koordiniran sistem in s tem pospešena obravnava postopkov, povezanih s temi investicijami, je povedal minister za infrastrukturoProjekti s seznama, vseh je 187, so skupaj vredni 7,7 milijarde evrov. Na seznamu je za 310 milijonov evrov projektov s področja okolja, 650 milijonov evrov energetskih projektov, prometni projekti so težki 4,5 milijarde evrov, projekti iz regionalnega razvoja (zdravstvo, šolstvo, kultura) pa več kot dve milijardi evrov, je predstavil Vizjak. Od tega je okoli četrtina zasebnih sredstev, preostalo so državna in evropska sredstva.Na seznamu je med drugim drugi blok jedrske elektrarne. To ne pomeni, da se je država že odločila, da bo ta projekt naredila, se je pa odločila, da bo začela postopke umeščanja v prostor, je povedal Vizjak.Na seznamu je tudi drugi tir med Koprom in Divačo. Na vprašanje, ali mora vodstvo 2TDK razveljaviti razpis za dela na drugem tiru, da bi vanj lahko vključila evropske smernice, kot določa zakon o odpravi ovir za pomembne investicije, je Vizjak odgovoril, da je to odločitev tistega, ki je razpis objavil, ne ministrstva za okolje.Namen zakona je pospešiti začetek izvedbe del investicij, ki so pripravljene, imajo tudi zaprto finančno konstrukcijo, a stojijo zaradi birokratskih zapletov na tem ali onem uradu oziroma ministrstvu, je povedal Vizjak: »Gre za pomembno sporočilo gospodarstvu, da si aktualna vlada želi spodbujati investicijski cikel in da so v Sloveniji zaželeni vsi, ki želijo vlagati v okoljsko sprejemljive projekte.«Poslanci so konec maja sprejeli interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, ki predvideva, da bo vlada sprejela seznam pomembnih investicij. Te bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, tudi v primeru upravnih sporov proti upravnim aktom.Na ta način naj bi država zagotovila, da ti projekti čim prej stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo po koronski krizi, spodbuditi gradbeni sektor in prispevati k učinkovitemu črpanju sredstev, ki bodo na voljo v okviru EU, tako iz posebnega instrumenta za okrevanje in odpornost kot iz prihodnjega večletnega proračuna Unije.Zakon so pripravili na okoljskem ministrstvu. Kot je v predstavitvi zakonskega predloga povedal minister, med tovrstne prioritetne investicije sodijo npr. predvidene in že javno znane naložbe v cestno in železniško infrastrukturo, nekateri veliki energetski projekti pa tudi določene prednostne večje naložbe na drugih področjih.