Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal, da pripravljajo novelo zakona, da bi lahko tudi Uber polno deloval v Sloveniji. Ključna sprememba v noveli zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ga je ministrstvo poslalo v vladno obravnavo 13. novembra, je možnost, da se cena taksiprevoza določi z elektronsko aplikacijo, in ne več nujno s taksimetrom. Predlog še ni sprejet. Sedanja ureditev zahteva, da se taksiprevoz obračuna s taksimetrom. Po predlogu novele zakona pa bi lahko prevoznik izbral med njim in aplikacijo. Za opravljanje dejavnosti bi še vedno potreboval ustrezno licenco, veljali pa bi tudi drugi predpisani pogoji za taksiprevoze. Novela torej ne odpira trga vsakomur z avtomobilom in telefonom, kar je model Ubra, temveč spreminja način naročanja in ...