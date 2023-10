Vlada podaljšuje regulacijo cen elektrike, pozimi tudi zamejena cena plina

Cene električne energije in zemeljskega plina bodo za gospodinjstva še naprej regulirane, je sklenila vlada. Cene plina bodo regulirane za čas kurilne sezone, električne energije pa za celotno leto 2024, a po novem za 90 odstotkov porabe.

Do konca leta so zamejene najvišje dovoljene cene elektrike za gospodinjstva, male poslovne odjemalce, zaščitene odjemalce, javne zavode ter mala in srednje velika podjetja ter cene plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce, javne zavode in zaščitene odjemalce. Tudi zato se je v začetku jeseni sestala krizna skupina med predstavniki vlade in predstavniki (elektro)gospodarstva, ki jo je sklical minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Na tej so razpravljali tudi o izhodni strategiji po koncu letošnjega leta, ko se izteče regulacija. Že takrat je bilo slišati, da na ministrstvu pripravljajo podaljšanje regulacije cen elektrike, medtem ko podaljšanje regulacije cen plina takrat še ni bilo predvideno. Slednje se je spremenilo; vlada je namreč sprejela dve uredbi glede regulacije cen energije, in sicer tako za regulacijo cen elektrike kot plina.

Povprečna cena računa višja za 2,64 evra

Kot smo že poročali, bo v prihodnjem letu veljala regulirana cena za gospodinjstva za 90 odstotkov porabe. Cena bo zamejena na isti ravni kot letos, ki je pri stotih evrih za megavatno uro. Na ministrstvu želijo s tem, ko cena ni več zamejena za vso porabo, stimulirati varčevanje, saj se poraba elektrike pri gospodinjstvih povečuje. Z nadaljnjo regulacijo pa bodo preprečili 30-odstotno podražitev položnic. Povprečna cena računa za električno energijo se bo tako povečala za 3,7 odstotka oziroma 2,64 evra na slabih 73 evrov.

Brez regulacije bi se znesek povprečnega računa povzpel na 90 evrov. Spomnimo, da se je letos izteklo več ukrepov, ki so omejevali zneske na položnicah. Tako je konec maja prenehal veljati znižani DDV na računih za elektriko, ki znaša 22 odstotkov namesto 9,5 odstotka. Za povprečno gospodinjstvo je račun za elektriko s tem dražji za okoli sedem evrov. Konec avgusta se je izteklo enoletno obdobje za polovico znižanega prispevka za zagotavljanje podpor pri proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije. Tudi s tem so računi za povprečno gospodinjstvo višji za okoli 3,5 evra.

Po besedah ministra Bojana Kumra bo podaljšanje regulacije imelo vsaj dva pozitivna učinka, in sicer bo razbremenila gospodinjstva plačevanja skoraj tretjino višjih položnic, hkrati pa bo tak ukrep omejil rast inflacije.

Po besedah ministra Bojana Kumra bo podaljšanje regulacije preprečilo dvig cen položnic za tretjino. FOTO: Črt Piksi/Delo

Zamejitev cen plina

V nasprotju s prvotnimi napovedmi pa se je vlada odločila za regulacijo cen plina v zimski sezoni. S to uredbo bodo cene plina za vse vrste gospodinjskih odjemalcev zamejene v času kurilne sezone, torej od 1. januarja do 30. aprila prihodnje leto.

Po ministrovih pojasnilih se namreč zaradi najnovejših razmer na Bližnjem vzhodu ter drugih geopolitičnih napetosti v svetu napoveduje zaostritev na plinskem trgu. Zato želi vlada delovati preventivno za čas kurilne sezone in tako znižati cene za ogrevanje.

Bo pa zamejena cena nekoliko nižja od sedanje, saj so cene plina v primerjavi z lani občutno nižje. Če je do konca tega leta cena za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce ter za distributerje toplote za ogrevanje gospodinjstev omejena na 73 evrov, bo v prvih štirih mesecih leta 2024 zamejena pri 69,90 evra. Končni račun za povprečnega gospodinjskega odjemalca naj bi bil tako v primerjavi s trenutno regulacijo nižji za nekaj manj kot 22 odstotkov.

Ker je trenutno tržna cena plina nižja od državno regulirane, bo Energetika Ljubljana za okoli 41.000 gospodinjskih odjemalcev do novega leta znižala cene plina za 11 odstotkov. V ljubljanski energetski družbi so ceno postavili pri 64,97 evra za megavatno uro, kar je manj tudi od vladno zamejene cene prihodnje leto.