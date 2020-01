Vlada pomaga Flaybe obdržati v zraku

Flaybe mora ostati nad vodo, pravijo tudi predstavniki britanske vlade, ne le lastniki! To zasebno letalsko družbo, ki je v težavah že več let, zdaj namreč skupaj rešujejo kabinet premiera Borisa Johnsona in konzorcij lastnikov, med katerimi ima največji delež družba Virgin Atlantic v večinski lasti Richarda Bransona.O reševalni akciji regionalnega zasebnega letalskega prevoznika – ki povezuje manjša britanska mesta, na primer Southampton in Newcastle, ter z Otoka leti na več evropskih letališč, ki so za velike prevoznike morda premajhna – obsežno poročajo tudi vsi najvplivnejši britanski tiskani in elektronski mediji. ...