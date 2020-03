Vlada potrdila interventni zakon za odlog plačila bančnih obveznosti

»Banke morajo obvezno dati odlog plačila obveznosti vsem tistim, ki so nehali poslovati, da zaščitijo prebivalstvo«. Andrej Šircelj, minister za finance



BS: Vsi ključni procesi potekajo nemoteno

Ljubljana – Vlada je sprejela predlog interventnega zakona, ki določa odlog plačila obveznosti gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom in kmetom za 12 mesecev in ga poslala v parlament v sprejetje po nujnem postopku. Zakon določa pogoje, da banka to lahko naredi: družba mora biti solventna in plačevati davke ter mora dokazati, da ima škodo zaradi epidemije. Morajo pa banke obvezno dati odlog vsem tistim, ki so nehali poslovati, da zaščitijo prebivalstvo, je povedal minister za financePosojilojemalci, podjetja in espeji morajo odlog obveznosti urediti v dogovoru z banko in vložiti vlogo za spremembo pri njihovih obveznostih. Zakon je po Šircljevih besedah v dogovoru z Banko Slovenije, ki mu ni nasprotovala in ne predvideva poroštev države. Banke so zdaj stabilne in robustne, zato zakon po ministrovih besedah ne bo vplival na finančni sistem in ne bo vplival na finančno stabilnost v državi. Monetarna politika in ECB morata upoštevati nastale razmere. Banke po njegovem mnenju ne bodo imele težav z likvidnostjo in s finančno ustreznostjo, nad ukrepom pa da niso navdušene.Finančni sistem je stabilen in bo tak tudi ostal, je prepričan Šircelj. Namen zakona je, da bodo podjetja lahko nemoteno poslovala, zaposleni pa bodo lahko prejemali plače in odplačevali svoje obveznosti. Minister je še povedal, da zdaj ni točnega podatka, koliko bi utegnilo biti prosilcev za odlog posojila.Šircelj je pri tem še napovedal, da bo vlada nagradila tiste, ki blažijo posledice epidemije.»V Banki Slovenije zagotavljamo, da vsi ključni procesi, kot so na primer plačilni in poravnalni sistemi ter preskrba z gotovino, delujejo nemoteno. Na zagotavljanje delovanja vseh omenjenih procesov smo pripravljeni tudi ob morebitnem dodatnem zaostrovanju razmer,« pravi guverner Banke SlovenijeV BS sodelujejo pri pripravi zakonodajnih rešitev za pomoč podjetjem, ki jih pripravlja vlada, in pripravljajo rešitve za fizične osebe, v okviru ECB pa so se na razmere odzvali s prvim svežnjem ukrepov.