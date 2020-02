Vlada potrdila načrt konsolidacije državnih hotelov

Bratuškova razočarana

Vlada v odstopu je soglašala z letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb Slovenskega državnega holdinga (SDH) za leto 2020 in s tem po več kot pol leta vendarle potrdila tudi načrt konsolidacije državnih turističnih družb, ki ga je pripravil SDH Letošnji ciljni donos na kapital upravljavskega portfelja SDH je 5,9 odstotka. Poleg ciljne dobičkonosnosti lastniškega kapitala si je SDH postavil tudi jasne cilje, vezane na načrtovane denarne tokove iz upravljanja naložb države. SDH za leto 2020 pričakuje dividende v skupni višini 142,4 milijona evrov, od tega bi država prejela 102,9 milijona evrov, SDH pa 39,5 milijona evrov. Zmanjšanje dividend glede na lansko leto je posledica prodaje NLB in Abanke.Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pobudnik državne konsolidacije turističnih naložb, je ob odhodu s seje vlade dejal, da so načrt obravnavali, o vsebini pa ni govoril.Ministrica za infrastrukturopa je v izjavi novinarjem dejala, da pri letnem načrtu upravljanja naložb ni uspela s predlogi, da pri družbah, ki opravljajo javno službo - izpostavila je Pošto Slovenije in Slovenske železnice - ne bi smel biti prvi cilj dobiček, ampak dobro izvajanje gospodarske javne službe. O turizmu ni hotela govoriti.