Vlada potrdila začetek priprave DPN za Jek 2

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za Jedrsko elektrarno Krško 2 (Jek 2). Gre za prvi formalni korak k umeščanju projekta v prostor, ki bo potekal postopno, pregledno in ob aktivnem vključevanju javnosti, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP).

Predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer je prepričan, da bo Nek še naprej deloval tako uspešno kot doslej, saj ima vso podporo, tudi vlade. Predsednik vlade Robert Golob je dejal, da je Nek po varnosti in znanju v svetovnem vrhu. Povedal je, da je vlada potrdila začetek priprave DPN, ki bo Slovenijo spravil v položaj, da se bo lahko kvalificirano in z vsemi podatki odločila za projekt Jek 2.

Napovedal je referendum, ki bo konec leta 2027 ali v začetku 2028., takrat bodo na voljo vsi podatki. Omenil je še financiranje projekta, saj kar polovico cene projekta predstavljajo stroški financiranja. Za najbolj ugodno so ocenili državno dolžniško financiranje. To bi omogočilo cenejši projekt in ugodne cene energije, ki bi povečala konkurenčnost slovenske industrije in države.

O pripombah občine in drugih tudi predsednik vlade meni, da je še dovolj priložnosti za dogovore, tako kot v številnih drugih primerih.

50 pripomb

Sklep temelji na pobudi ministrstva, pristojnega za energijo, oziroma ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Javna obravnava pobude je potekala štiri mesece, od 1. julija do 30. oktobra lani, sodelovali so nosilci urejanja prostora, občine, gospodarstvo, nevladne organizacije in prebivalci. V tem času so bile izvedene tudi tri javne predstavitve: v Krškem, Ljubljani in Brežicah.

Poleg usmeritev nosilcev urejanja (ministrstva in občina Krško) je bilo v času javne razprave prejetih približno 50 pripomb, od tega 17 od fizičnih oseb. Na podlagi prejetih usmeritev in pripomb so bile v sklepu določene primarne strokovne podlage za nadaljnje delo.

Velik del prejetih pripomb se je nanašal na vprašanja, ki presegajo vsebino državnega prostorskega načrta. DPN je namreč namenjen predvsem določitvi, kje in kako se načrtuje umestitev projekta v prostor, kakšne ureditve so predvidene na območju ter kakšni bodo osnovni pogoji za načrtovanje.

Teme, ki niso neposredno povezane s prostorskim umeščanjem, bodo obravnavane v drugih dokumentih in postopkih, kot so regionalni prostorski načrt, resolucija o upravljanju kapitalskih naložb, zakon o Posavju ter uredba o območjih omejene rabe zaradi jedrskega objekta. Del prejetih predlogov bo mogoče podrobneje obravnavati tudi pozneje, v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, ko bodo na voljo natančnejši tehnični podatki o projektu.

Po javni objavi sklepa o pripravi DPN sledi priprava strokovnih podlag, ki bodo obdelale vsebine, izpostavljene v prejetih usmeritvah in pripombah. Na podlagi tega bo pripravljena utemeljena rešitev, sočasno bo potekal tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje, vključno s čezmejno presojo. Nato bo izdelan predlog državnega prostorskega načrta.

Javna razgrnitev izdelanih gradiv je predvidena v drugi polovici leta 2027, sprejem uredbe o DPN za Jek 2 pa v drugi polovici leta 2028.

Postopek priprave DPN se konča s sprejetjem uredbe na vladi, ki bo določila načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrtovanja, prostorske izvedbene pogoje za projektiranje na tem območju ter usmeritve za določitev namenske rabe prostora v občinskih prostorskih izvedbenih aktih.

Nadaljevanje projekta HE Mokrice

Minister Jože Novak je povedal, da so se na sestanku seznanili s stanjem projekta, in poudaril, da ima MNVP jasno ambicijo priti do določitve izjeme pri doseganju ciljev s področja stanja voda pri posegu v vode za HE Mokrice še v tem mandatu in tako še letos zagotoviti podlage za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dodal je, da obravnavajo tudi nekatere pobude za projekte poplavne varnosti na tem območju in da se kot najbolj racionalna rešitev kaže v izvajanju protipoplavnih ukrepov v okviru celovitega projekta hidroelektrarne.

Minister Bojan Kumer (Mope) je dejal, da je ocena sprejemljivosti končana in da hkrati z določitvijo izjeme poteka tudi postopek prevlade druge javne koristi. Osnutek odločbe v ponovljenem postopku prevlade druge javne koristi, ki je v javni razgrnitvi, vsebuje jasno obrazložitev razlogov za ugotovitev prevlade podnebno-energetskega interesa ter hkrati določa obvezne omilitvene in izravnalne ukrepe ter monitoring. Te bo treba izvesti ob morebitni realizaciji projekta, da bodo zagotovljeni naravovarstveni cilji in ohranjanje celovitosti varovanih območij.