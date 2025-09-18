Druga božičnica bo najbolj razveselila javni sektor

V nadaljevanju preberite:

Vlada je na redni tedenski seji obravnavala uvedbo novega obveznega plačila zaposlenim. Tako imenovana božičnica, ki sicer še nima uradnega imena, bo po predlogu vlade znašala polovico minimalne plače in naj bi bila obvezno plačilo vsem zaposlenim. Finančni minister Klemen Boštjančič pri tem pojasnjuje, da je božičnica nov instrument, ki pa ga bo mogoče kombinirati z nagrado za poslovno uspešnost, ki ji zdaj pravimo tudi božičnica.

Koliko bo znašalo izplačilo?

Kdo bo do izplačila upravičen?

Koliko bo to stalo proračun in koliko podjetja?