Večji hoteli se odpirajo po pripravi standardov prihodnji teden

Vlada je sprejela uredbi za poroštveni shemi, tako tisto v poroštvenem zakonu kot v prvem protikoronskem zakonu, skupaj težki 2,2 milijarde evrov. Uredbi zamujata; na ministrstvu za finance so nam konec aprila napovedali, da bosta uredbi za obravnavo pripravljeni v začetku maja. Kakovost uredbe je ključna za delovanje poroštvene sheme, poudarjajo tudi bančniki.

Odprtje trgovin in gostiln

Odpiranje šol in vrtcev



Razkuževanje stavb ni več obvezno

Podrobnosti o zadnjih vladnih sprostitvenih ukrepih na tiskovni konferenci so na današnj itiskovni konferenci predstavili državni sekretar na ministrstvu za finance, državni sekretar na gospodarskem ministrstvuin državni sekretar za področje izobraževanja in športa»Sprejetje obeh uredb je še zadnji potrebni korak za operativno izvedbo poroštva v procesu sprejemanja protikriznih ukrepov iz prvih dveh paketov, ki so sicer retroaktivni in veljajo za celotno obdobje od razglasitve epidemije. Zato je ministrstvo za finance že pred časom pozvalo banke, da lahko začnejo zagotavljati likvidnost gospodarstvu, saj bo državno poroštvo veljalo tudi za kredite, odobrene v zadnjih dveh mesecih,« je dejal Ješovnik.Določata se tudi pogoja, ob izpolnitvi katerih se poroštvo države šteje za dopustno. V primeru kreditojemalca, ki ni fizična oseba, poroštvo velja le v primeru, ko odložene obveznosti izhajajo iz kreditnih pogodb, sklenjenih za namen financiranja naložb (investicij) in obratnega kapitala. Premija za poroštvo se v primeru kreditojemalcev, ki so fizične osebe, ne obračunava. V primeru kreditojemalcev, ki niso fizične osebe, pa se premija le obračuna, vendar je kreditojemalec kot končni uporabnik poroštva ne plača.Kreditojemalec plača premijo za poroštvo, le če skupni znesek obračunane in neplačane premije za poroštvo in drugih javnih sredstev, ki jih prejme kreditojemalec na podlagi ukrepov državne pomoči, preseže 800.000 evrov, ali 120.000 evrov v primeru kreditojemalca, dejavnega v sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 evrov v primeru kreditojemalca, dejavnega na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.Prebivalstvo je doslej podalo 15.600 vlog za odlog kreditnih obveznosti za skupaj 33 milijonov evrov, podjetja pa 6600 vlog za 234 milijonov evrov.S ponedeljkom se sprošča opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekaterih storitev na področju turizma.Prepovedano ostaja ponujanje naslednjih storitev:- nastanitvenih obratov nad 30 sob,- nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja,- wellness in fitnes centrov,- bazenov in vodnih aktivnosti,- diskotek in nočnih klubov.V prodajalnah so z novim odlokom vsi potrošniki pri opravljanju nakupov izenačeni, je predstavilZa večje hotele in druge izjeme se zaključuje priprava navodil za delovanje v spremenjenih razmerah. Navodila pripravlja NIJZ, ki je pri tem sodeloval s turističnim gospodarstvom. Pričakujemo, da bomo smernice lahko predstavili v nekaj dneh, potem sledi odprtje objektov, je dejal Zajc: »Pričakujem, da bodo standardi za večje hotele usklajeni v prihodnjem tednu, potem ni več ovir, da hotelov ne bi odprli.« Tudi za zdravilišča velja, da se odprejo takoj, ko bodo določeni standardi.Turizem bo v prihodnje videti drugače, prednost slovenskega turizma pa je, da smo se že pred leti odločili, da gremo v butični in zeleni turizem, ne pa masovni turizem, je dodal. Želimo si, da bi se čim prej dorekli protokoli za odprtje meja s sosednjimi državami in regijami, je še rekel Zajc.S ponedeljkom se odpirajo tudi vrtci in osnovne šole za učence prve triade. Učenci 9. razreda se bodo v šolo lahko vrnili 25. maja. Vlada je odpravila tudi prepoved športne vadbe v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov. Športna vadba je dovoljena tudi vsem udeležencem v programu prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. Dovoljeno bo izvajanje športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Začetek veljavnosti odloka je predviden za 23. maj.Vlada je do 30. junija podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi dosedanje prepovedi potečejo od 18. marca do 17. maja. Sprostila je tudi nekatere prepovedi izvajanja dejavnosti avtošol.Vlada je odpravila obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb. Hkrati je upravnikom večstanovanjskih stavb naložila, naj zagotovijo redno čiščenje skupnih prostorov večstanovanjskih stavb.