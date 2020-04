Preberite še

Kakšno poroštveno shemo snuje država

Vlada je sprejela drugi protikoronski paket, ki prinaša poroštveno sehemo. Sprejete ukrepe predstavljajo minister za finance Andrej Šircelj ter člani vladne svetovalne skupine Matej Lahovnik, Igor Masten in Ivan Simič.S poroštvenim zakonom bo država podjetjem in posameznikom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, do določene višine jamčila za kredite. »S tem je oblikovan dodaten kreditni potencial preko dveh milijard evrov,« je po včerajšnji seji vlade dejal predsednik vlade Janez Janša.