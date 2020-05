Vlada pripira vrata kitajskim in turškim gradbincem pri pomembnih projektih

Ljubljana – Vlada pripira vrata kitajskim in turškim gradbincem za sodelovanje v pomembnih infrastrukturnih projektih. Interventni zakon namreč daje javnim naročnikom možnost, da izločijo gradbince iz tretjih držav. Seznam pomembnih infrastrukturnih projektov bo vlada pripravila na začetku junija, med njimi so tretja os, železniški projekti, hidroelektrarne, Nuk 2 …Vlada je določila predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij. »Da bi zagotovili predvidljivost odločanja v postopkih javnega naročanja, se določa obvezna uporaba smernice evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje ...