Ministrstvo za finance pripravlja znižanje obdavčitve kurilnega olja

Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, sporočajo z ministrstva, kjer pravijo, da spremljajo gibanje cen energentov, ki bistveno vplivajo na slabšanje pogojev gospodarjenja, še posebej v kmetijstvu. Kurilno olje se lahko uporablja tudi za pogon kmetijskih strojev in mu zato pravijo tudi kmetijski dizel. Gradivo za znižanje trošarin na kurilno olje bodo še ta teden poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujejo, da bodo predpisi uveljavljeni v drugi polovici septembra. Podrobnosti ministrstvo za finance v kratkem sporočilu ne razkriva. Tako tudi ni razvidno, ali bo znižanje uveljavljeno le za uporabo v kmetijstvu ali pa bo šlo za splošno znižanje trošarin za ta energent. Bencin in dizel že na mizi Bruslja Spomnimo, ...