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    Ministrstvo za finance pripravlja znižanje obdavčitve kurilnega olja

    Znižanje obdavčitve kurilnega olja oziroma kmetijskega dizla omejuje slovenska zakonodaja.
    Ministrstvo za finance, ki ga vodi Andrej Šircelj bo za znižanje trošarin na kurilno olje moralo spremeniti zakon o trošarinah. FOTO: Matej Družni/Delo
    Galerija
    Ministrstvo za finance, ki ga vodi Andrej Šircelj bo za znižanje trošarin na kurilno olje moralo spremeniti zakon o trošarinah. FOTO: Matej Družni/Delo
    Karel Lipnik
    27. 8. 2026 | 14:20
    27. 8. 2026 | 14:52
    4:04
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    Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, sporočajo z ministrstva, kjer pravijo, da spremljajo gibanje cen energentov, ki bistveno vplivajo na slabšanje pogojev gospodarjenja, še posebej v kmetijstvu. Kurilno olje se lahko uporablja tudi za pogon kmetijskih strojev in mu zato pravijo tudi kmetijski dizel. Gradivo za znižanje trošarin na kurilno olje bodo še ta teden poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujejo, da bodo predpisi uveljavljeni v drugi polovici septembra. Podrobnosti ministrstvo za finance v kratkem sporočilu ne razkriva. Tako tudi ni razvidno, ali bo znižanje uveljavljeno le za uporabo v kmetijstvu ali pa bo šlo za splošno znižanje trošarin za ta energent.   Bencin in dizel že na mizi Bruslja Spomnimo, ...

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    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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