Vlada s spremembo uredbe nekoliko ublažila pričakovano podražitev dizla

Vlada je na današnji seji spremenila uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo začela veljati s torkovim izračunom novih cen. Kot je razvidno iz sporočila, bo črtala določbe glede bikomponent. Do sredine decembra podaljšuje tudi začasno odpravo prispevka za energetsko učinkovitost. Sprememba bo v torek, ko bodo začele veljati nove cene pogonskih goriv, ublažila pričakovano podražitev dizelskega goriva, medtem ko bo bencin celo malo dražji. Podatki za izračun novih še niso v celoti znani, glede na gibanje borznih cen pogonskih goriv v prvih treh dnevih tedna pa je pričakovati podražitev bencina za okoli dva centa, dizelsko gorivo in kurilno olje pa bi se podražila za okoli deset centov, če vlada ne bi spremenila uredbe. Opozarjamo, da je to vmesni izračun na podlagi ...