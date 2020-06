Vlada še kar tehta novo gospodarsko napoved Umarja

Ljubljana – Vlada po naših neuradnih informacijah danes še ne bo obravnavala posodobljene napovedi letošnjih gospodarskih gibanj, ki so jo na uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar) po naših podatkih pripravili že v ponedeljek in jo poslali vladi v seznanitev. Napoved ima za zdaj še vedno oznako interno in je zaupne narave, saj je vlada še ni uradno obravnavala.Omenjena težko pričakovana napoved gibanja BDP, zaposlenosti in drugih ključnih makroekonomskih kazalnikov bo sicer tudi podlaga za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki bo pripravljen predvidoma septembra, z njim pa naj bi se vlada odzvala na ...