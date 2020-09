Vlada se z liberalizacijo cen goriv odreka 30 milijonom evrov na leto

Ljubljana – Državni proračun bo letos po vladnih ocenah zaradi liberalizacije cen naftnih derivatov prikrajšan za pet milijonov evrov, prihodnje leto pa za 30 milijonov, so nam sporočili z ministrstva za finance.Medtem ko bo proračun letos imel 4,2 milijarde evrov primanjkljaja, se vlada odreka tudi delu prihodkov iz dajatev od prodaje pogonskih goriv. Vlada je v sredo določila, da ne bo več omejevala najvišje dovoljene cene najbolj prodajanih pogonskih goriv, 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva. Finančno ministrstvo smo zato vprašali, kaj ta ukrep pomeni za državni proračun. Kot so nam odgovorili, je v vladnem gradivu ...