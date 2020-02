Vlada v reševanje državnih hotelov

York stiska državo

Ljubljana – Vlada v odstopu naj bi po neuradnih informacijah danes vendarle obravnavala letni načrt upravljanja SDH za leto 2020 in s tem tudi načrt konsolidacije državnih turističnih družb. To sta menda zahtevala tako gospodarski kot finančni minister. S sprejetjem se mudi, če hoče država ohraniti lastništvo nad delom hotelov. Kot smo razkrili v Delu , je koalicija menda le dosegla soglasje glede potrditve letnega načrta upravljanja Slovenskega državnega holdinga (SDH) za letošnje leto, v katerega naj bi bil vključen tudi načrt oblikovanja državnega turističnega holdinga, ki ga je SDH sicer vladi poslal že poleti. Zlasti s sprejetjem zadnjega se odhajajoči vladi mudi, saj dokument predstavlja podlago za konsolidacijo državnih turističnih družb.Kot je znano, strategija razvoja slovenskega turizma predvideva, da bi se pod eno streho združilo osem družb: Sava Turizem, Hoteli Bernardin, Istrabenz Turizem, Adria Ankaran, Thermana, Unitur, Terme Olimia in Hit Alpinea. A ta načrt se lahko zamaje. Kot smo poročali, po neuradnih informacijah luksemburški sklad York, ki je solastnik in upnik Save, pred kratkim ni dal soglasja k načrtovani pripojitvi Hotelov Bernardin k Savi Turizmu . Skupščini obeh družb naj bi o tem ponovno odločali konec februarja.Načrt ustanovitve državnega turističnega sklada predvideva, da bi država SDH zagotovila približno 40 milijonov evrov, s katerimi bi upravljavec od sklada York odkupil njegov 42-odstotni delež v Savi, s čimer bi država postala večinska lastnica te družbe. A vlada mora za to sprejeti letni načrt upravljanja za turizem. Če se to ne bo zgodilo, York najbrž tudi konec meseca ne bo soglašal z združitvijo omenjenih dveh hotelskih družb. S tem bo pustil odprto možnost za posamično prodajo obeh podjetij, ki bi jih lahko kupil kar sam. Sava ima namreč do upnikov še za okoli 55 milijonov evrov dolga, in če ji ne bo do konca aprila uspelo doseči njegovega reprograma, bo morala prodati svoje edino preostalo premoženje, to je Hotele Bernardin in Savo Turizem.