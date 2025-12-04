Vlada vendarle aktivirala shemo skrajšanega delovnega časa

Z jutrišnjim dnem bo vendarle začela veljati shema subvencioniranja skrajšanega delovnega časa v nekaterih gospodarskih panogah, saj je vlada danes potrdila njeno aktivacijo. Minister za delo Luka Mesec je povedal, da bo veljala tri mesece, njen namen pa je ohranjanje delovnih mest v podjetjih.

Shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa predvideva zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ki ga je državni zbor sprejel junija. Gospodarstvo je vlado že nekaj mesecev pozivalo k aktivaciji te sheme, saj so bila nekatera podjetja zaradi upada naročil že prisiljena skrajšati delovni čas zaposlenih ali celo odpuščati. Med prve sodita Sij in Domel, med druge pa nekateri dobavitelji avtomobilske industrije.

Začasne težave

Vlada je sklenila da bo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa veljalo v panogah proizvodnje oblačil, proizvodnje usnja in usnjenih izdelkov, tiskarstva, proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnje kovin, proizvodnje kovinskih izdelkov, proizvodnje motornih vozil, proizvodnje vozil in proizvodnje pohištva, je naštel Mesec. »To so panoge, pri katerih smo zaznali, da se naročila zmanjšujejo,« je pojasnil. Dodal je, da pri poslabšanju poslabšanju poslovanja teh dejavnosti ne gre za dolgotrajen trend, ampak za začasen pojav. Panoge so bile izbrane na podlagi analize, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije. Shema lahko po zakonu velja največ šest mesecev. Vlada bo po treh mesecih naredila analizo in po potrebi podaljšala ukrep.

Pravico do delnega povračila nadomestila plače bodo lahko do 5. marca uveljavljala podjetja, ki vsaj 30 odstotkom delavcev mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela. Država bo za tem delavcem po zakonu zagotovila delno povračila nadomestila plače v višini 60 odstotkov izplačanega nadomestila plače. To povračilo pa ne more biti višje od polovice zadnje znane povprečne letne plače v Sloveniji. Podjetja, ki bodo uporabljala to shemo po besedah Meseca ne bodo smela odpuščati, iti v likvidacijo ali si izplačevati dobičke in dividende. V primeru kršenja teh pogojev bo država zahtevala vračilo prejete subvencije.

GZS pozdravlja aktivacijo

»GZS pozdravlja odločitev vlade o sprejemu sheme skrajšanega delovnega časa, saj gre za nujen ukrep za podjetja in zaposlene v dejavnostih, kjer se razmere na izvoznih trgih zaostrujejo. Sprejeta rešitev bo prizadetim podjetjem in zaposlenim omogočila ohraniti delovna mesta do obdobja, ko se ciklično spet povečajo naročila, hkrati pa bo ublažila pritisk na trg dela v industrijah, ki jih najbolj bremenijo upad naročil in negotovi obeti na mednarodnih trgih,« je današnjo vladno odločitev komentirala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.