Vlada viša cene bencina za dva, cene dizla pa za šest centov na liter

Vlada je danes sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov oziroma še za šest mesecev podaljšala regulacijo cen goriv. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen goriv (95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja) na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra.

Veljavna uredba se izteče 15. junija. Pri oblikovanju cen bodo še naprej upoštevali gibanje cen na svetovnih trgih ter tečaj ameriškega dolarja glede na evro. Od konca marca ta izračun opravljajo vsak teden, pred tem je veljal 14-dnevni model izračunavanja cen. Uredba hkrati posodablja način obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu in prilagaja stroške njihovega transporta, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

S tem se zagotavljata predvidljivost cen za potrošnike in stabilnost oskrbe z naftnimi derivati, so dodali.

Hkrati pa so s sprejetjem uredbe zvišali najvišje dovoljene marže trgovcev, je razvidno iz gradiva za sprejem uredbe. Medtem ko lahko te zdaj znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter 0,08 evra za liter kurilnega olja, bodo od torka za vse tri vrste naftnih derivatov določene pri 0,1150 evra za liter.

Posodobitev načina obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu, prilagoditev stroškov njihovega transporta in povišane marže bodo po navedbah ministrstva vplivali na modelsko ceno, ki je osnova za izračun maloprodajne cene. Ocenjujejo, da bo maloprodajna cena bencina samo zaradi sprejete uredbe višja za dva centa, dizla za šest do sedem centov ter kurilnega olja za približno štiri cente.

Cene naftnih derivatov na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah bodo trgovci še naprej oblikovali prosto.