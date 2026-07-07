Vlada vzpostavlja mega demografski sklad, kaj ta prinaša

Ministrstvo za finance bo po napovedih finančnega ministra Andreja Širclja danes v javno obravnavo dalo predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki je bil do včeraj v medresorski obravnavi. Omenjeni zakon predvideva združitev državnega premoženja v enem skladu. Minister naj bi danes na novinarski konferenci razkril, katere naložbe bodo vključene vanj; po njegovih napovedih naj bi novi sklad upravljal naložbe v skupni vrednosti okoli 18 milijard evrov.

»Temeljni namen zakona je vzpostaviti dolgoročno vzdržen in pregleden sistem upravljanja državnega premoženja, katerega koristi bodo namenjene krepitvi dolgoročne stabilnosti in varnosti pokojninskega sistema ter zagotavljanju večje socialne varnosti za sedanje in prihodnje generacije,« so že prejšnji teden sporočili z ministrstva za finance. Minister Šircelj je za Odmeve povedal, da bodo dividendni prihodki namenjeni za pokojnine, prilivi od prodaje nepotrebnega premoženja pa delno za pokojnine in delno za nego za starejših ter za ukrepe družinske politike.Šircelj pričakuje, da bo zakon po javni razpravi sprejet jeseni in da bo začel veljati s 1. januarjem prihodnje leto.

Državni upravljavci

Kaj točno bo v portfelju demografskega sklada, še ni znano. Gotovo pa bo to državno in lastno premoženje, ki ga zdaj upravlja Slovenski državni holding (SDH) v vrednosti 14 milijard evrov. Temu naj bi pripojili še Kapitalsko družbo (Kad), ki z vplačili v pokojninsko blagajno že zdaj opravlja nalogo demografskega sklada. Njeno premoženje znaša okoli tri milijarde evrov in še enkrat toliko upravlja v pokojninskih skladih. Kad je lani v pokojninsko blagajno prispeval 81 milijonov evrov, letos pa naj bi vsota dosegla že 152 milijonov evrov.

Pod isto streho naj bi se znašla še državna DSU, ki se ukvarja predvsem z upravljanjem nepremičnin, v svojem portfelju pa ima še finančne naložbe, terjatve in denarna sredstva. Konec lanskega leta je to znašalo okoli 170 milijonov evrov. Po poročanju nekaterih medijev naj bi v tem skladu pristali tudi pokojninska in zdravstvena blagajna. A kot je razumeti, naj bi šlo le za njuni naložbi v Zavarovalnici Triglav in Vzajemna. V prvi ima 34-odstotni delež pokojninska blagajna, v drugi pa zdravstvena 15-odstotkov delnic. Skupaj naj bi bila deleža ocenjena na 630 milijonov evrov.

Nevarnost političnega kadrovanja

Demografski sklad naj bi imel tričlansko upravo, ki jo bo imenoval devetčlanski nadzorni svet. Pet nadzornikov naj bi imenovala vlada, štiri pa državni zbor, pri čemer bi tri kandidate predlagale poslanske skupine, enega pa Združenje upokojencev Slovenije. Šircelj je v Odmevih zavrnil pripombo, da bo to prineslo politično kadrovanje in vpliv politike, saj da bodo sklad upravljali profesionalci.