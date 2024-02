Vlada z dvigom trošarin le na tobačne izdelke

Vlada ima na mizi težko pričakovano novelo zakona o trošarinah, ki zvišuje trošarine za tobačne izdelke, ne vključuje pa več alkoholnih pijač. S predlogom, ki so ga pripravili na ministrstvu za finance, naj bi se trošarine zanje zvišale za dva do štiri odstotke, odvisno od vrste izdelka. Za najbolj razširjene tobačne izdelke, cigarete, se predlaga približno triodstotno zvišanje trošarine, odvisno od cenovne kategorije. Za tobak za segrevanje je predlagano zvišanje, ki bo primerljivo z obdavčitvijo teh izdelkov v sosednjih državah, zvišale pa naj bi se tudi trošarine za elektronske cigarete z nikotinom in brez njega.

Novela zakona, ki vstopa v vladno proceduro, sicer v nasprotju s prejšnjimi predlaganimi spremembami ne posega v trošarine za alkohol in alkoholne pijače. Vsebine, ki so bile v zvezi s tem predlagane v prejšnji javni objavi, »niso vključene v predlog zakona, se pa bodo predvidoma obravnavale v paketu širših davčnih sprememb,« zdaj piše v gradivu ministrstva za finance. Tam so sicer predvideli, da bo zvišanje trošarin v proračun prineslo za 22,1 milijona evrov na leto, od tega zvišanje trošarin za cigarete za 11,9 milijona, trošarin za drobno rezani tobak za 0,8 milijona in trošarin za druge tobačne izdelke za 9,4 milijona evrov. Če bo zakon začel veljati 1. avgusta 2024, bi se letos prihodki državnega proračuna iz trošarin zvišali za 7,4 in leta 2025 za 14,7 milijona evrov, so pri tem še izračunali.

Predlagana novela tudi spreminja opredelitev tobačnih izdelkov, namenjenih vdihavanju, brez izgorevanja, krepi nadzor nad tobačnimi izdelki, nepredelanim tobakom in mazalnimi olji ter prenaša pogoje za vračilo trošarine iz podzakonskega predpisa v zakon. S predlogom se določa nastanek obveznosti za obračun in plačilo trošarine za mazalna olja in nepredelan tobak, in sicer v primeru ugotovljenih nezakonitih ravnanj oziroma nepravilnosti. Iz podzakonskega predpisa se v zakon prenašajo pogoji za vračilo trošarine za komercialni prevoz in industrijsko komercialni namen ter oprostitev trošarine za energetsko intenzivna podjetja.

Tobačni izdelki najbolj obdavčeni

Tobačni izdelki sicer veljajo za blago, ki v drobnoprodajni ceni vsebuje največji delež davkov. Za cigarete ta delež znaša v državah EU od 70 do 90 odstotkov, v Sloveniji pa nekoliko več kot 80 odstotkov drobnoprodajne cene. Po podatkih družbe KPMG je bilo v Sloveniji leta 2022 prodanih 3,33 milijarde cigaret, od tega v sosednje države 0,78 milijarde. Po tej študiji naj bi predlani v Sloveniji legalna domača poraba znašala 2,55 milijarde cigaret, vnosi iz drugih držav in poraba nezakonito proizvedenih pa po 0,1 milijarde. Skupaj naj bi pri nas tako porabili kar 2,75 milijarde cigaret.

Trošarine so v celoti prihodek državnega proračuna, letni prilivi iz tega naslova pa znašajo skoraj 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Lani smo z njimi zbrali 1,45 milijarde oziroma 6,2 odstotka vseh prihodkov konsolidirane bilance javnega financiranja, lani pa so se prilivi iz tega zvišali že na 1,65 milijarde evrov, je še razvidno iz podatkov finančnega ministrstva.