Vlada z interventnim zakonom za javne finance

Ljubljana - Vlada je dopisno sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil.



Zakon, ki gre v parlament po nujnem postopku, bo administrativno razbremenil podjetnike in gospodarske družbe v času, ko se soočajo s posledicami epidemije nalezljive bolezni covid-19.



Z zakonom se zamika skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.



Drugi sklop rešitev, ki jih prinaša zakon, se nanaša na področje proračuna. Za to, da bomo lahko zagotovili dodatna sredstva za nujne ukrepe, povezane z epidemijo, bo lahko vlada zadržala izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov, ki ne predstavljajo zakonsko določenih nalog, za čas do sprejema rebalansa letošnjega proračuna. Na novo se določa rok, v katerem mora vlada državnemu zboru predložiti rebalans državnega proračuna – to mora storiti najkasneje v 90 dneh po prenehanju izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija.