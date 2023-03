Vlada z rebalansom zmanjšuje porabo za 600 milijonov

Vlada je danes sprejela izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna in določila razrez proračunskih izdatkov. Ti bodo znašali 600 milijonov evrov manj, kot je bilo predvideno v veljavnem proračunu za letošnje leto. Znižanje izdatkov in s tem načrtovanega primanjkljaja je med drugim možno zato, ker bo zaradi uspešnega boja z energetsko draginjo potrebnih manj nadaljnjih ukrepov za njeno blaženje, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Vlada je letos reorganizirala državno upravo. Pri nekaterih ministrstvih so se spremenila delovna področja, hkrati pa so nastala tudi nova. Ker je reorganizacija bila po uveljavitvi državnega proračuna za letošnje leto, vlada pripravlja rebalans, s katerim bodo tudi novi državni organi dobili svoje finančne načrte.

Proračunski uporabniki bodo v nadaljevanju pripravili predloge svojih finančnih načrtov in druge proračunske dokumente, potrebne za pripravo rebalansa. Izdatki posameznih resorjev se bistveno ne spreminjajo, smo pa v razrezu upoštevali prerazporeditve proračunskih sredstev, ki smo jih letos že izvedli, še sporočajo iz Ukoma.

Manjša poraba zaradi uspeha pri energetski draginji

Proračunski izdatki bodo skladno z danes potrjenim razrezom letos znašali približno 16,1 milijarde evrov oziroma 600 milijonov evrov manj, kot je predvideno v sprejetem proračunu za letošnje leto. »Ker smo bili v boju z energetsko draginjo uspešni, bo potrebnih manj sredstev za njeno blažitev. Poleg tega so se zmanjšale potrebe za financiranje ukrepov, povezanih s covidom-19, in za polnjenje sklada za odpravo posledic naravnih nesreč, saj je trenutno stanje proračunskega sklada zadostno. Hkrati pa črpanje evropskih sredstev iz novega finančnega okvira 2021–2027 ne bo potekalo tako hitro, kot smo načrtovali jeseni. Proračunski izdatki iz tega naslova bodo letos zato nižji. Resorji bodo sicer svoje projekte in ukrepe, načrtovane v sprejetem proračunu, lahko izvajali nemoteno.«

Iz vlade še sporočajo, da se zavedajo, da »bodo prihodnje leto znova veljala fiskalna pravila, zato moramo javne finance upravljati preudarno, čemur sledimo tudi z nižjim načrtovanim primanjkljajem«.