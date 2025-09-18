Vlada zanika predlog Hrvaški za Jek 2, jo pa zanima

Slovenija ni Hrvaški posredovala nobene uradne ponudbe za soinvestitorstvo v projektu nove nuklearke v Krškem (Jek 2), so za STA pojasnili v kabinetu predsednika vlade. Da hrvaški strani niso dali nobene ponudbe za soinvestitorstvo, so navedli tudi v Gen energiji, po trenutnih načrtih edinemu investitorju v novo nuklearko.

Kot so dodali v kabinetu predsednika vlade, med Slovenijo in Hrvaško poteka reden dialog. »Na zadnjem dvostranskem srečanju s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem v Vinici je premier Robert Golob hrvaškega kolega seznanil z aktivnostmi glede priprav na odločitev o izgradnji nove jedrske elektrarne v Krškem,« so zapisali.

V Gen energiji pa so v zvezi z današnjim poročanjem Novega lista poudarili, da niso dali nobene pobude za soinvestitorstvo v Jeku 2 - bodisi hrvaški državni elektroenergetski družbi HEP oziroma hrvaški državi bodisi potencialnim drugim interesentom. »Državna družba Gen energija tudi nima mandata za dajanje pobud te vrste v imenu Republike Slovenije,« so zapisali.

So pa poudarili, da skladno z resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji podpirajo soinvestitorstvo pri projektu.

Poslovni model še ni določen

Podobno je na novinarsko vprašanje ob robu zasedanja okoljskih ministrov EU v Bruslju povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. »Slovenija ni dala nobene ponudbe Hrvaški. Ves čas imamo zelo aktiven in odprt dialog na različnih ravneh - tako obeh lastnikov NEK, torej družb Gen in HEP, obeh predsednikov vlad, ministrov in državnih sekretarjev,« je dejal.

Slovenija po njegovih besedah v pogovorih pojasnjuje, da je šele začela prostorsko umeščanje morebitnega Jeka 2, da mora najprej opraviti domačo nalogo in zarisati poslovni model, šele nato bi lahko začela pogovore o soinvestitorstvu.

»Slovenija je doslej vedno rekla, da ne izključuje nobenega tujega investitorja, tako tudi ne Hrvaške. Z njo imamo zelo dobre izkušnje pri obstoječem bloku, tako da si tovrstnih izkušenj želimo tudi naprej,« je povedal Kumer.

Predstavniki slovenske vlade so že pred časom zanikali, da bi se pozitivno odzvali na hrvaške pozive k vključitvi v projekt Jeka 2. Težava je med drugim tudi v tem, da Hrvaška še nima odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki je eden ključnih pogojev tudi za podaljšano življenjsko dobo NEK.

V Gen energiji se tudi še niso odločili o obliki poslovnega modela. V vsakem primeru želijo razpršiti tveganja, ki jih prinaša vsak tako dolgotrajen in finančno zelo zahteven projekt. To bi lahko delno naredili tudi z obveznicami oziroma vlaganji podjetij in posameznikov pri nas. A za zdaj je jasno le, da sta ponudnika za dobavo opreme Westinghouse in EDF, kakšni bodo zneski in pogoji pa bo znano šele 2028 ob sprejemu končne investicijske odločitve o projektu.

Dogovora še ne more biti

Po navedbah Novega lista naj bi Slovenija Hrvaški poslala uradni predlog za sodelovanje pri projektu Jeka 2 in ji ponudila četrtinski lastniški delež brez upravljavskih pravic. Slovenska država bi imela 51-odstotni delež, preostanek pa bi bil v lasti družbe Gen energija.

Hrvaška, ki je 50-odstotna lastnica obstoječe Nuklearne elektrarne Krško, po tem predlogu, tako Novi list, tudi ne bi smela, tako kot trenutno, uporabljati elektrike, proizvedene v Krškem, ampak bi v skladu s svojim lastniškim deležem dobila četrtino dobička od prodaje elektrike na slovenskem trgu.

Hrvaška je sicer že večkrat izkazala zanimanje za nadaljevanje sodelovanja.