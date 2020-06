Vlada znova podaljšuje ukrep čakanja na delo

Vlada je sprejela predlog novele tretjega protikoronskega zakona. Podaljšanje ukrepa čakanja na delo vsaj do konca julija in širi nabor tistih, ki lahko sprejemajo turistične bone, sta dva od ukrepov.Državno subvencioniranje čakanja na delo je država sprejela s prvim protikoronskim paketom; sprva do konca maja, nato je po pritiskih gospodarstva ukrep podaljšala še za mesec dni do konca junija. Zdaj znova podaljšuje ukrep za mesec, torej do konca julija, nato pa ga bo mogoče še dvakrat podaljšati s sklepom vlade, vsakič za en mesec, kar pomeni, da bi se lahko iztekel šele konec septembra, je predstavil minister za deloNa poziv delodajalcev je bila sprejeta tudi rešitev, da se breme karantene znova prenese z delodajalca na državo, je dejal Cigler Kralj. Država bo tako poravnala strošek nadomestila plače za karanteno, ki jo odredi minister za zdravje, in sicer v primeru, da delavec odločbo o karanteni na meji dobi ob vstopu v državo v višini 50 odstotkov plače, v primeru, da je odločba delavcu izdana zaradi stika z okuženo osebo v Sloveniji, pa v višini 80 odstotkov plačeVlada je oblikovala tudi podlago za uvedbo aplikacije za spremljanje stikov z okuženimi z novim koronavirusom in nadzor karanten. Z množično namestitvijo in uporabo te aplikacije bi lahko preprečili morebitno potrebo po ponovnem strožjem teritorialnem zapiranju. Minister je izpostavil tudi pomoč socialnim zavodom. Tem bo v prihodnjih dveh letih financirala vse potrebe, nastale zaradi koronske krize ter siceršnji kadrovski in finančni primanjkljaj. Za to je na voljo 30 milijonov evrov.Pomembna sprememba se nanaša še na koriščenje turističnih bonov, ki jih bodo lahko sprejemali tudi izvajalci, odprti samo v času turistične sezone. Poročali smo, da so se nekateri turistični ponudniki znašli v težavah, ker še niso bili registrirani 13. marca.