FOTO:Vladni načrt za politično podreditev agencij

Ljubljana – Na ministrstvu za gospodarstvo pripravljajo zakon, s katerim nameravajo osem državnih regulatornih agencij združiti v le dve, smo izvedeli. Če bo predlagani zakon sprejet, si bo vlada v enem zamahu podredila osem različnih regulatorjev trga, predlagana rešitev pa odpira tudi možnost za njihovo večjo odvisnost od politike.Kot je mogoče izvedeti, bi vlada v novo agencijo za trg in potrošnike združila šest agencij - za varstvo konkurence, za telekomunikacije, za civilno letalstvo, za potrošnike, za železniški promet in za energijo. Poleg tega pa bi agenciji za trg vrednostnih papirjev in za zavarovalni nadzor ...