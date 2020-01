Vlagatelji bodo pozorni na objave poslovnih rezultatov

Nafta in zlato sta se na začetku leta burno odzvala na geopolitično zaostritev, ki se je sprožila z ameriškim ubojem visokega iranskega generala Sulejmanija, iranskim protinapadom na ameriške baze in nazadnje še s sestrelitvijo potniškega letala v Teheranu.Med vsemi surovinami ostaja zlato v pozitivnem trendu in je trenutno več kot 2,5 odstotka v plusu, merjeno v evrih. Tudi cena nafte se je v času novice o napadu iranskih sil med trgovanjem zvišala za skoraj pet odstotkov, nato pa istega dne končala še komaj v plusu. Od začetka leta pa ostaja nafta v negativnem trendu.Napetosti na Bližnjem vzhodu pa niso preveč vznemirile ...