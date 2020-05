Vlagatelji izbirajo rešilne bilke

Postopno opuščanje ukrepov za preprečitev epidemije omogoča nekoliko lažji vpogled tudi v borzne napovedi. Analitiki že lahko vsaj približno ocenijo, katere panoge bodo še trpele, katere pa se bodo izvlekle z le manjšimi praskami.To se tudi že pozna na finančnih trgih, kjer vlagatelji mrzlično prilagajajo svoje portfelje. Evropske delnice so dno dosegle sredi marca, torej le malo zatem, ko je večina evropskih držav razglasila ukrepe zaradi epidemije. Zdaj so v povprečju že petino više.Vlagatelji v obdobju pričakovanja in uvajanja ukrepov niso veliko izbirali in so prodajali vse, kar je imelo še vsaj za silo razumno ...