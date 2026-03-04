Vlagatelji planili po delnicah Vzajemne (VIDEOKOMENTAR)

Prvi posli z delnicami Vzajemne so bili sklenjeni pri ceni en evro za delnico, nato pet evrov in nazadnje 20 evrov za delnico. Potem se je cena spustila na šest evrov. Knjigovodska vrednost delnice je 1,05 evra. Ceno seveda določajo vlagatelji. Kljub temu da ima družba 445.000 delničarjev, je ponudba delnic zelo skromna. To je glavna težava prvega trgovalnega dne, pričakujemo, da bodo vlagatelji delnice prevzeli in jih začeli prodajati. Zmagovalci prvega dne so tisti, ki so delnice prevzeli in jih prodali.

Zaradi precejšnjega presežka povpraševanja velja še enkrat opozoriti, da Vzajemna prvi dobiček načrtuje v letu 2028. Če bodo razmere ugodne, bi se to lahko zgodilo prihodnje leto. Po dobičkonosnosti pa Vzajemna verjetno še več let ne bo primerljiva z največjima dvema zavarovalnicama.

V prvi polovici lanskega leta je zbrala 17,3 milijona evrov bruto zavarovalnih premij, kar je 13 odstotkov več kot v istem obdobju predlanskim. Iz objavljenega prospekta je razvidno, da je dobiček zavarovalnih poslov skupine Vzajemna v prvi polovici lanskega leta znašal 3,7 milijona evrov, kar je skoraj pol manj kot v istem obdobju leta 2024.