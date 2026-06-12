Vlagatelji pričakujejo IPO-je Spacexa, OpenAI in Anthropica

Po 22 letih krčenja števila izdanih delnic na ameriškem kapitalskem trgu, predvsem zaradi odkupov lastnih delnic, se zdaj odpira novo poglavje. Na borzo prihajajo nekatera najbolj prepoznavna in najhitreje rastoča tehnološka podjetja današnjega časa. Med njimi so Spacex, OpenAI in Anthropic. To so družbe, ki pomembno oblikujejo razvoj umetne inteligence, vesoljske industrije in prihodnjih tehnologij.

Prva in po vsej verjetnosti največja javna prodaja se bo zgodila v teh dneh, 12. junija. Muskov konglomerat, ki med drugim vsebuje podjetje za izdelavo vesoljskih plovil Spacex, mrežo satelitov Starlink, platformo umetne inteligence xAI in socialno omrežje X, naj bi bilo namreč vredno okrog 1750 milijard dolarjev. Oktobra naj bi sledili kotaciji podjetij Anthropic in OpenAI, ki pa naj bi bili skupno vredni toliko kot Spacex. V letošnjem letu naj bi se torej samo zaradi teh novih podjetij tržna kapitalizacija ameriškega trga povečala za skupaj 3500 milijard dolarjev. Za primerjavo se lahko pove, da znaša kapitalizacija ameriškega indeksa S&P 500 trenutno 62.000 milijard dolarjev, kar pomeni, da bi nove delnice predstavljale okrog pet odstotkov tega indeksa.

PD_Indeks Russel Foto Gm Igd

V resnici bo Spacex z javno prodajo zbral okrog 86 milijard svežega kapitala za financiranje razvojnih projektov, predvsem podatkovnih centrov. Prvi podatki kažejo, da je povpraševanje po teh delnicah zelo veliko. Tukaj so predvsem večji vlagatelji, kot so BlackRock, Fidelity pa arabski državni skladi kot tudi kitajski mali vlagatelji, ki čeprav ne smejo direktno vlagati v te delnice, iščejo obvode, da bi le prišli do njih. Dejansko bo na začetku zgolj pet odstotkov delnic teh družb na borzi, ko pa se drugo leto izteče moratorij za nekatere obstoječe vlagatelje, bo delnic v prosti prodaji veliko več.

V petih oz. petnajstih dneh naj bi bile delnice sprejete v indekse Nasdaq in FTSE, kar bo ustvarilo dodatno povpraševanje po delnicah v višini 14 milijard dolarjev. Za vključitev v indeks S&P 500 bo Spacex moral počakati še eno leto in moral bo ustvariti dobiček. Ta drugi pogoj ni tako samoumeven, saj družba, ki trenutna ustvarja zgolj 18 milijard dolarjev prihodkov, prikazuje skoraj pet milijard dolarjev izgube. Kazalniki so torej zelo napeti, samo razmerje cena proti prodaji znaša vrtoglavih 100. Trenutno analitiki vrednotenje opravičujejo s seštevkom vrednotenja posameznih enot, kjer polovica vrednosti odpade na Starlik satelitske sisteme, tretjina na platformo umetne inteligence xAI in ostalo na raketni sistem, ki sloni predvsem na viziji kolonizacije planeta Mars. Investicijska banka Goldman Sachs, ki vodi javno prodajo, ocenjuje, da bi lahko to podjetje čez pet let imelo prosti denarni tok v višini 72 milijard dolarjev. Ob tako visokem vrednotenju in velikih pričakovanjih se lahko marsikaj zalomi, podobno kot pri sorodni delnici Tesle. Tako da je najbolj realno pričakovati povišano volatilnost pri tej delnici.

Na borzi pa ne bo samo zanimivo spremljati dogajanja okrog Spacexa, ampak tudi dogajanje pri preostalih delnicah, predvsem pri tehnoloških velikanih Mag 7. V dneh pred kotacijo so namreč te družbe izgubile skupaj tisoč milijard vrednosti in eden izmed razlogov so bile vsekakor tudi prodaje pri vlagateljih, ki želijo preusmeriti denar v nove družbe. Po drugi strani so nove izdaje Spacexa, OpenAI, Anthropica in Googla znašale skupaj okrog 400 milijard dolarjev.

Leto 2026 bo zato verjetno ostalo zapisano kot leto, ko je nova generacija tehnoloških podjetij stopila na svetovne kapitalske trge. Če so zadnje desetletje zaznamovala podjetja, kot so Apple, Microsoft, Nvidia in Amazon, bodo prihodnja leta morda pripadala novim imenom. Za vlagatelje to pomeni predvsem več možnosti, širši nabor kakovostnih naložb in nov investicijski cikel, ki ga bo poganjal razvoj umetne inteligence in naprednih tehnologij.