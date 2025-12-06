Vlagatelji pričakujejo povečanje uporabe UI, a rasti v praksi ni

Ameriški statistiki so 20. novembra objavili rezultate raziskave, ki razkriva trend porabe v podjetjih v višini več bilijonov (več tisoč milijard) dolarjev. Raziskovalci statističnega urada so podjetja vprašali, ali so v zadnjih dveh tednih pri proizvodnji blaga in storitev uporabljala umetno inteligenco. Po naših ocenah se je v zadnjem času delež Američanov, ki pri delu uporabljajo umetno inteligenco, zmanjšal za odstotek in je zdaj okoli 11 odstotkov. Uporaba umetne inteligence se je opazno zmanjšala v največjih podjetjih, ki zaposlujejo več kot 250 ljudi. Tri leta po začetku vala generativne umetne inteligence (UI) je povpraševanje po tej tehnologiji presenetljivo šibko.