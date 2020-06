Vlagatelji še naprej pozitivno gledajo na delnice

V preteklem tednu smo bili zaradi pospešenega odpiranja ekonomij priča nadaljevanju pozitivnega sentimenta na globalnih delniških trgih. Največ so pridobili evropski trgi, okrepil se je tudi evro. K rasti tečajev je pripomogla tudi vsaj začasna »umiritev« trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, saj ameriški predsednik Donald Trump v preteklem tednu ni napovedal nikakršnih sankcij proti Kitajski, ki jo javno krivi za povzročitev globalne epidemiološke krize.Nemški, italijanski in francoski indeksi so samo v preteklem tednu na vrednosti pridobili šest, sedem in pet odstotkov, medtem ko je domači borzni indeks SBITOP v zadnjem ...