Vlagatelji v Kanin zakrbljeni zaradi počasne izvedbe projekta

Najverjetnejši vlagatelj v obnovo smučišča Kanin - družba C.D.C. s partnerji z zaskrbljenostjo ugotavlja zelo počasen napredek pri uresničevanju glavnega projekta za ponovno odprtje in modernizacijo smučišča, zlasti na področju izvedbe javnega razpisa za izbor novih vlagateljev v družbo Sončni Kanin ter pristopa k izvajanju konkretnih korakov za izvedbo izbranega projekta, ki ga bo izvajal izbrani investitor, je sporočil njihov zastopnik Dragan Jojić.

Kot smo poročali, je Občina Bovec, ki je lastnica Kanina, je za izdelavo projektne dokumentacije za oživitev in prenovo smučišča Kanin med dvema ponudnikoma izbrala kranjsko podjetje SKA Projekt. Vendar se je neizbrani ponudnik, podjetje Arhitektura Jure Kotnik, pritožilo na izbor. Načrt aktivnosti za oživitev je s tem zastal, saj bo treba počakati na sklep državne revizijske komisije.

Očitki o nepravilnosti

V zahtevi za revizijo podjetje Arhitektura Jure Kotnik z Raven na Koroškem Občini Bovec očita nepravilnosti v postopku. Po trditvah podjetja je občina dražjemu ponudniku SKA Projekt omogočila dopolnitev ponudbe, koroškega podjetja pa k dopolnitvam ni pozvala.

»C.D.C. in partnerji pozorno spremljamo dogajanje ter upravne postopke, povezane z izborom izvajalca za pripravo projektne dokumentacije v okviru postopka javnega naročanja, ki ga vodi Občina Bovec,« so sporočili rusko - italijanski vlagatelji.

Vključitev odvetniške družbe

»Na podlagi strokovne presoje ter ob upoštevanju potrebnih tehničnih in organizacijskih zmogljivosti za izvedbo glavnega projekta menimo, da mora biti priprava projektne dokumentacije tesno usklajena s tehnologijo in pristopom izbranega glavnega investitorja. Zaradi tega izražamo dvom, da bodo rešitve, pripravljene v okviru trenutno potekajočega postopka javnega naročanja, dejansko uporabne ali učinkovite v poznejših fazah izvedbe projekta – razen če so že vnaprej prilagojene točno določenemu končnemu izvajalcu,« so še navedli.

Dodali so, da C.D.C. in partnerji ostajajo odprti za sodelovanje z vsemi deležniki ter so pripravljeni na konstruktiven dialog z vsemi vpletenimi stranmi. V ta namen so vključil tudi odvetniško družbo Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, ki jih bo pravno podpirala v nadaljnjih korakih. »Pričakujemo, da bo Občina Bovec čim prej pripravila in objavila javni razpis z jasnimi pogoji za izbor izvajalca glavnega projekta, saj je to logičen in nujen korak k uspešni revitalizaciji Kanina,« so sklenili.