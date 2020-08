Vodenje Nokie je prevzel Pekka Lundmark

V avgustu, mesec pred sprva napovedanim prevzemom položaja, je Pekka Lundmark prevzel vodenje Nokie. Potem ko je s tega položaja odšel Indijec Rajeev Suri, ki bo v podjetju še do konca leta ostal kot svetovalec, in je Lundmark privolil, da sede na vroči stol, kot se je izrazil, »150 let starega, epskega podjetja«, so namreč v družbi, ki jo je vodil pred tem, pohiteli z imenovanjem njegovega naslednika.Lundmark je zadnjih pet let vodil finsko podjetje Fortum, ki ponuja rešitve za čisto energijo in energetsko učinkovitost, pred tem pa 15 let skupino Konecranes, kot navaja v profilu linkedin, vodilnega svetovnega proizvajalca ...