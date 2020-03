Vodijo inovatorke s področja podnebja

Med ustanovitelji tehnoloških startupov je samo 17 odstotkov žensk, ugotavlja raziskava evropske komisije Start up monitor. Tudi to je eden od razlogov, da talenti v Evropi niso dovolj izkoriščeni in da stara celina pri prenosu inovacij v uspešno podjetniško prakso zaostaja za ZDA in Kitajsko, je prepričan Martin Kern, direktor Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo EIT.»Želimo pomagati, da bi to spremenili. Druge študije namreč kažejo, da so boljša tista podjetja, ki jih vodijo ženske, ali pa imajo vsaj raznovrstno vodstvo. Ne gre samo za enakopravnost, tudi ekonomsko je to koristno. Že pred tremi ali štirimi leti ...