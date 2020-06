Vodstvene menjave v Volkswagnu

Herbert Diess ne bo imel več dvojne funkcije, vodil bo celotni koncern. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

V koncernu Volkswagen so sprejeli nekaj pomembnih odločitev, ki se nanašajo na vodenje njihove najpomembnejše matične znamke Volkswagen. To bo po novem vodilta položaj mu prepušča, ki je imel doslej dvojno vlogo, po novem pa bo le še predsednik uprave celotnega koncerna Volkswagen.Ralf Brandstätter velja za enega najbolj izkušenih Volkswagnovi najvišjih vodstvenih kadrov, ki je znotraj koncerna opravljal že številne funkcije, doslej je bil pri VW operativni direktor. Herbertu Diessu naj bi po uradnem sporočilu tako omogočili več manevrskega prostora za vodenje ogromnega konglomerata, ki poleg Volkswagna obsega še številne druge znamke, kot so Audi, Škoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini in Volkswagnova gospodarska vozila.61-letni Diess, ki je v podjetje prišel iz BMW leta 2015 in velja za človeka, ki domnevno ni imel nič z dizelsko afero, naj bi bil po pisanju različnih medijev sicer v zadnjih tednih v sporih s predstavniki sindikatov, ki imajo v nadzornem svetu veliko moč, česar podjetje ni hotelo komentirati. Sindikati so se proti vodstvu precej negativno izrazili zaradi marketinške afere v zvezi z novim volkswagnom golfom kot tudi v zvezi s težavami s programsko opremo za ta model.Diess naj bi si po drugi strani prizadeval za novo zniževanje fiksnih stroškov in siceršnje prestrukturiranje podjetja, saj ima Volkswagen orjaške naložbe na področju elektromobilnosti (34 milijard evrov), ki se združujejo z negativnim vplivom zdravstvene krize in s tem povezane recesije.