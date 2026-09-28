Vodstvo Gen-I po korupcijski aferi v Romuniji imenovalo začasna direktorja

Uprava družbe Gen-I se je v nedeljo zvečer sešla na izredni seji, na kateri se je seznanila z doslej dostopnimi javnimi informacijami ter obravnavala okoliščine v zvezi s postopkom, ki po poročanju medijev v Romuniji poteka proti direktorju hčerinske družbe Gen-I Sonce. Uprava je sprejela konkretne ukrepe za razjasnitev okoliščin ter zaščito interesov družbe, zaposlenih, odjemalcev in poslovnih partnerjev.

Kakor poroča romunski portal Mediafax, so romunski kriminalisti v okviru preiskave o sumu korupcije konec tedna aretirali izvršnega direktorja podjetja Waldevar Energy Cristiana Theodorja Dragomirja in direktorja podjetja Gen-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je povezan z gradnjo obsežnega sistema za shranjevanje električne energije s kapaciteto 55 in 220 MWh v mestu Gheorgheni. Po njihovem pisanju gre za enega največjih energetskih projektov družbe Gen-I Sonce, ki jih pripravljajo v Romuniji.

Tožilci za boj proti korupciji po pisanju Mediafaxa sumijo, da je slovenski poslovnež v povezavi s pogodbo, sklenjeno pred nekaj tedni, zahteval znesek 450.000 evrov plus DDV, denar pa naj bi bil prikrit s pogodbo, ki bi bila na prvi pogled videti kot redna komercialna transakcija, romunski direktor pa da je pri nadrejenih vztrajal, da se zahtevani znesek izplača. Preiskava se osredotoča na to, kako je bilo plačilo zahtevano in utemeljeno. Mediafax še navaja, da so oba osumljenca odpeljali pred sodnika v Bukarešti in ta jima je odredil 30-dnevni preventivni pripor.

Gen-I bo ukrepal odločno in odgovorno

Kakor so sporočili iz Gen-I, je bila družba v soboto iz medijev seznanjena o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka proti direktorju hčerinske družbe Gen-I Sonce Gregorju Hudohmetu. Uradnih in podrobnejših informacij o postopku v tem trenutku še nima.

Uprava je zato odredila revizijo posla, povezanega s projektom izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije v Gheorgheniju v Romuniji, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava.

Do razjasnitve vseh okoliščin in za zagotavljanje nemotenega poslovanja je uprava družbe Gen-I za začasna direktorja družbe Gen-I Sonce imenovala predsednika uprave matične družbe Gen-I mag. Jureta Sokliča in člana uprave matične družbe Sandija Kavaliča, ki bosta do nadaljnjega skupno vodila in zastopala družbo Gen-I Sonce.

Uprava Gen-I je sprejela tudi sklep o proučitvi možnosti zamrznitve projekta do razjasnitve vseh relevantnih okoliščin, da bi zaščitila interese družbe, zaposlenih in poslovnih partnerjev. Projekt po pisanju družbe sicer predstavlja pomemben korak na področju shranjevanja energije in nadaljnjega uspešnega razvoja skupine Gen-I na mednarodnih energetskih trgih.

Gregor Hudohmet je direktor hčerinske družbe Gen-I Sonce postal maja letos. FOTO: Gen-I Sonce

»V skupini Gen-I smo nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavamo z vso resnostjo. Integriteta, odgovornost in skladnost poslovanja so temeljni standardi našega delovanja, zato ima skupina Gen-I ničelno toleranco do korupcije in drugih nezakonitih ravnanj. Revizija bo namenjena preverjanju vseh relevantnih dejstev in okoliščin konkretnega posla, pravno presojo primera pa v celoti prepuščamo pristojnim organom. Družbi Gen-I Sonce in Gen-I do tega trenutka nista prejeli nobene uradne informacije romunskih oblasti v zvezi z omenjenim primerom,« so sporočili v izjavi za medije.

Do razjasnitve vseh okoliščin bodo ravnali na podlagi preverjenih dejstev, ob spoštovanju pravic vseh vpletenih, in svojim zaposlenim zagotavljali ustrezno podporo, ugotovitve in odločitve pristojnih organov pa bodo v celoti spoštovali, zatrjujejo v energetski družbi.

Uprava Gen-I je odredila revizijo posla, povezanega s projektom zgraditve baterijskega sistema za shranjevanje električne energije v Gheorgheniju v Romuniji, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Na arhivski fotografiji podoben sistem hranilnikov družbe v Bolgariji. FOTO: Gen-I

Poudarili so še, da globalna prisotnost, strokovno znanje zaposlenih in dostop do energetskih trgov ostajajo trdni temelji njihovega nadaljnjega razvoja, in dodali, da dogajanje ne vpliva na delovanje skupine Gen-I. Ta po njihovih besedah ostaja osredotočena na uspešno in stabilno poslovanje, nadaljnjo mednarodno rast ter predvsem na svojo temeljno odgovornost – zagotavljanje zanesljive in konkurenčne oskrbe odjemalcev.

»Če bodo revizija ali uradni postopki pokazali kakršne koli nepravilnosti, bo Gen-I ukrepal odločno, odgovorno in skladno z veljavno zakonodajo. O relevantnih ugotovitvah in morebitnih nadaljnjih ukrepih bomo javnost še naprej pravočasno obveščali,« so še sporočili iz Gen-I.