Vojna draži plin in vrača premog v proizvodnjo elektrike

Svetovna poraba električne energije se povečuje hitreje kot lani, vendar geopolitična kriza razkriva manj spodbudno plat energetske preobrazbe. Zaradi dražjega in težje dostopnega zemeljskega plina več držav v Aziji in Evropi ponovno povečuje proizvodnjo elektrike iz premoga. Emisije elektroenergetskega sektorja naj bi zato letos znova zrasle.

Mednarodna agencija za energijo (IEA) v polletnem poročilu, objavljenem 23. julija, napoveduje, da se bo svetovno povpraševanje po elektriki letos povečalo za 3,6 odstotka, prihodnje leto pa še za 3,8 odstotka. Leta 2025 je rast znašala tri odstotke. Svetovna poraba naj bi se tako z 28.600 teravatnih ur leta 2025 do leta 2027 povečala na 30.700 teravatnih ur.

Rast poganjajo industrijska proizvodnja, širjenje podatkovnih centrov, večja uporaba klimatskih naprav in drugih električnih aparatov ter elektrifikacija prometa in ogrevanja. Električna vozila, toplotne črpalke in podatkovna infrastruktura povečujejo porabo tudi v razvitih gospodarstvih, kjer je ta večji del zadnjega desetletja stagnirala.

Dražji plin odpira vrata premogu

Največja kratkoročna sprememba je posledica motenj v pretoku utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) skozi Hormuško ožino. Po oceni IEA je bil začasno prizadet obseg dobave, ki ustreza skoraj petini svetovnega trga LNG. Cene zemeljskega plina v Aziji in Evropi so se povzpele na najvišje ravni po energetski krizi v letih 2022 in 2023.

Dodatne količine iz Severne Amerike in drugih izvoznic so sicer ublažile pomanjkanje, vendar niso preprečile podražitev. Ker je proizvodnja elektrike iz plina postala dražja, so nekatere države znova vključile več premogovnih elektrarn oziroma povečale njihovo izkoriščenost.

Kriza tako ne spodbuja enakomerno rabe vseh fosilnih goriv. Svetovna proizvodnja elektrike iz plina naj bi letos ostala približno nespremenjena, visoke cene plina pa povečujejo konkurenčnost premoga, ki pri proizvodnji enake količine elektrike povzroči dvakrat več izpustov ogljikovega dioksida.

Omrežja še niso prilagojena na prevlado obnovljivih virov, manjkajo zlasti hranilniki energije. FOTO: Leon Vidic

IEA tako pričakuje, da se bodo svetovne emisije ogljikovega dioksida iz proizvodnje elektrike letos povečale za približno odstotek. Poleg prehoda s plina na premog so k temu v prvi polovici leta prispevale vremenske razmere, zaradi katerih se je ponekod povečala tudi proizvodnja iz nafte. Leta 2027 naj bi se emisije ustalile, saj naj bi rast obnovljivih virov, jedrske energije in proizvodnje iz plina omejila uporabo premoga.

Dogajanje kaže, kako hitro se lahko ob motnjah v dobavi prednostne naloge energetske politike spremenijo. Države, ki morajo zagotoviti neprekinjeno oskrbo in obvladovati cene, pogosto posežejo po že zgrajenih premogovnih zmogljivostih, četudi so se zavezale njihovemu postopnemu opuščanju.

Obnovljivi viri kljub krizi prehitevajo premog

Kratkoročno povečanje rabe premoga pa ne spreminja glavne smeri razvoja. Obnovljivi viri naj bi letos prvič postali največji svetovni vir električne energije in prehiteli premog, s katerim so bili lani približno izenačeni.

Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov naj bi se letos povečala za več kot osem odstotkov. Njihov delež v svetovni proizvodnji naj bi se s 33 odstotkov leta 2025 do leta 2027 povečal na 37 odstotkov.

Najhitreje raste sončna fotovoltaika. Njena proizvodnja naj bi se letos povečala za približno 600 teravatnih ur, podobna rast pa je predvidena tudi prihodnje leto. Sončna energija naj bi tako že letos prehitela veter in postala drugi največji obnovljivi vir elektrike za hidroenergijo.

Obnovljivi viri energije bodo letos kljub vsemu presegli proizvodnjo iz premoga. FOTO: Dejan Javornik

Rast čistih virov deluje kot varovalo pred še večjo rabo fosilnih goriv. Države z več domače sončne, vetrne in hidroenergije so manj izpostavljene nihanjem mednarodnih cen plina. Avstralija je denimo v drugem četrtletju zabeležila približno 45 odstotkov nižje veleprodajne cene elektrike kot leto prej, kar IEA povezuje z večjo proizvodnjo iz obnovljivih virov in hitro rastjo baterijskih hranilnikov.

Učinki zelo različni

Posledice plinskega šoka so največje v gospodarstvih, ki so močno odvisna od uvoza LNG in imajo manj možnosti za subvencioniranje cen. Pakistan in Bangladeš sta zaradi dražje oskrbe uvedla ukrepe za zmanjšanje porabe, kar zavira njuno povpraševanje po elektriki.

V Evropski uniji in na Japonskem so bile povprečne promptne veleprodajne cene elektrike v drugem četrtletju za več kot 30 odstotkov višje kot leto prej. V Združenih državah Amerike, ki imajo veliko domačo proizvodnjo plina, so ostale približno nespremenjene. V Indiji so se povečale za manj kot desetino, saj ima LNG v njenem elektroenergetskem sistemu manjšo vlogo.

Najcenejši je bil plin po plinovodih. FOTO: Roman Šipić

Povpraševanje bo kljub višjim cenam v največjih gospodarstvih še naprej raslo. Na Kitajskem naj bi se letos povečalo za 5,5 odstotka, predvsem zaradi industrije in polnjenja električnih vozil. V Indiji je napovedana sedemodstotna rast, v Evropski uniji in ZDA pa približno dvoodstotna.

Omrežja ne sledijo razvoju

Poročilo opozarja še na navidezno protislovje sodobnih elektroenergetskih trgov. V obdobjih obilne proizvodnje sončnih in vetrnih elektrarn so veleprodajne cene vse pogosteje negativne, ob večerni rasti porabe pa se lahko močno zvišajo. To ni znak, da je elektrike trajno preveč, temveč da sistemi nimajo dovolj hranilnikov, prilagodljive porabe in omrežnih povezav.

V prvi polovici leta so bile cene v Južni Avstraliji in Kaliforniji negativne v približno petini vseh ur, v Španiji pa v 17 odstotkih ur. Med junijskimi vročinskimi valovi so razlike med opoldanskimi najnižjimi in večernimi najvišjimi cenami na nekaterih evropskih trgih dosegle 600 dolarjev za megavatno uro.

Energetska kriza zato ne ustavlja širitve obnovljivih virov, temveč poudarja vrzel med hitrostjo njihovega uvajanja in počasnejšim razvojem omrežij, hranilnikov ter upravljanja porabe. Dokler te vrzeli ne bodo zmanjšane, bo premog ob cenovnih in dobavnih šokih ostajal hitro dostopna, vendar podnebno draga rezerva.