Vojna strojev se je že začela in poteka med umetnimi inteligencami

V nadaljevanju preberite:

Boj za digitalno premoč se ne dogaja več le med hekerji in varnostnimi strokovnjaki, temveč med konkurenčnima umetnima inteligencama, ki se učita druga od druge – ena napada, druga se brani. Za podjetja to ni več vprašanje tehnične pripravljenosti, temveč finančnega preživetja.

Po poročilu Microsoft Digital Defense 2025 se je kibernetski kriminal utrdil kot ena najdonosnejših globalnih gospodarskih dejavnosti.

Izsiljevanje in tako imenovani izsiljevalski virusi predstavljajo že 52 odstotkov vseh kibernetskih napadov z znanim motivom, kar pomeni, da je več kot polovica digitalnih incidentov povezana z neposrednim finančnim izsiljevanjem.

V praksi to pomeni, da podjetja ne izgubljajo le podatkov, temveč tudi čas, ugled in zaupanje vlagateljev – valute, ki jih je v digitalni ekonomiji najtežje obnoviti.

Kriminalne združbe delujejo kot organizirana podjetja. Poročilo Verizon 2025 Data Breach Investigations (DBIR), ki je v zadnji izdaji analiziralo 12.195 potrjenih vdorov, ugotavlja, da se je prisotnost izsiljevalskih programov v analiziranih vdorih letos povečala za 37 odstotkov.