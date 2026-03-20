Vojna v Iranu pretresa trge surovin daleč onkraj nafte

Pomanjkanje goriv in kemikalij ogroža panoge od kmetijstva do farmacije.

Odkar se je pred tremi tedni začela tretja zalivska vojna, je pozornost sveta pritegnila ena sama številka: cena surove nafte. Šestnajstega marca je cena surove nafte brent, ki predstavlja globalno merilo, za kratek čas presegla 106 dolarjev na sod, kar je več, kot je znašalo povprečje leta 2022, ko je Rusija začela obsežno invazijo na Ukrajino. Ameriški predsednik Donald Trump se je poskušal pogajati, zahteval je pomoč zaveznikov iz Nata in nadzoroval doslej največje sproščanje strateških zalog nafte. Nič od tega trgovcev ni prepričalo, da bi znova odprli Hormuško ožino. Približno 10 do 15 odstotkov svetovne preskrbe z nafto je še vedno zadržanih. Zastalo pa je tudi veliko drugih surovin. Vse bolj jasno postaja, da zalivske države niso pomembne zgolj za nafto in plin. Na podlagi ogromne ...