Vojna z Iranom bi lahko sprožila svetovno prehransko krizo

Popolna blokada bi Iran prizadela tako kot njegove arabske sosede.

Od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu je le peščici od sto plovil, ki so nekoč vsak dan prečkala Hormuško ožino, uspelo prepluti čez ovire na poti skoznjo. Iran po nekaterih informacijah namreč polaga morske mine v ozki plovni poti, možnost, da bo ožina več dni – ali celo mesecev – zaprta, ni več hipotetična. Na svetovnih energetskih trgih so že opazne posledice podaljšanega zaprtja, vendar se najbolj neposredne in nevarne lahko pokažejo na mizi, ne na bencinski črpalki. Hormuška ožina navsezadnje ni le plovna pot za tankerje, ampak je ključna arterija svetovnega prehranskega sistema. Ključna osnovna živila – vključno s pšenico, koruzo, rižem, sojo, sladkorjem in krmo za živali – se tovorijo skozi ožino na poti v države Perzijskega zaliva, kmetje po vsem svetu pa so odvisni od ...