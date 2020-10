Volatilnost trga se krepi, dolar pa slabi

Svetovni delniški trgi so po izjemni rasti septembra doživeli pričakovano korekcijo tečajev. Najbolj so bile izpostavljene delnice tehnoloških podjetij, ki so letos največ pridobile.Po eni strani je prišlo do čezmernih vrednotenj teh podjetij in nesorazmernosti v primerjavi z drugimi sektorji, državami oziroma regijami, po drugi strani pa so vlagatelji unovčevali lepe dobičke.Dejstvo je, da je koronavirus zdaj med nami ter da je drugi val že prišel, in to veliko prej, kot se je to pričakovalo. Vse več podjetij se odloča za delo od doma, omejuje se čas obratovanja restavracij, za vse druge storitve, kjer nastajajo tesni ...