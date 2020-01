Volkswagen v pogovore o možnosti poravnave v zadevi dieselgate

Volkswagen je danes sporočil, da je z Zvezo nemških potrošniških organizacij dosegel soglasje o začetku pogovorov o možnosti poravnave zaradi goljufanja na testih izpušnih plinov. Zaradi t. i. afere dieselgate se namreč sooča z množično skupinsko tožbo nemških kupcev njegovih dizelskih vozil.



Tako Volkswagen kot zveza sta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudarila, da je do morebitnega dogovora o poravnavi še dolga pot. Upata, da jim bo uspelo najti »razumno rešitev v korist strank«.



Koncern je leta 2015 priznal, da je okoli 11 milijonov motorjev dizelskih avtomobilov po vsem svetu opremil s programsko opremo, ki je poskrbela, da so avtomobili v času testiranj proizvedli manj škodljivih izpušnih plinov kot pri dejanski vožnji.



Sledile so številne kazni in odškodninski zahtevki. V Nemčiji se je okoli 400.000 lastnikov dizelskih vozil Volkswagnovega koncerna odločilo za skupinsko tožbo, ki bi lahko koncernu prinesla dodatne vrtoglave stroške.



Za kazni, odškodnine in stroške popravil po izbruhu afere je namreč Volkswagen doslej plačal že več kot 30 milijard evrov, od tega večino v ZDA.