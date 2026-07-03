Volkswagnovo krčenje postavlja vprašanja o prodaji družinskih draguljev

Proizvajalec je na skrivni dražbi družbe Everllence iztržil skoraj deset milijard evrov, vendar bo za financiranje prestrukturiranja morda potreboval več.

Izvršni direktor podjetja Volkswagen Oliver Blume je imel manj kot 48 ur časa, da proslavi donosno prodajo oddelka za ladijske motorje v vrednosti deset milijard evrov, preden so posel zasenčili njegovi načrti za ukinitev do 100.000 delovnih mest. Prodaja večinskega deleža v družbi Everllence in obseg načrtov za zniževanje stroškov, razkritih pred kratkim, poudarjata, kako nujno je, da Volkswagen ukrepa, saj se spopada z ostro konkurenco prodornih kitajskih znamk in se prilagaja prehodu na električna vozila. Pod pritiskom teh izzivov, ki zaznamujejo celotno industrijo, se je cena delnic Volkswagna znižala za skoraj polovico, odkar je Blume septembra leta 2022 prevzel vodstvo, kar je največjega nemškega avtomobilskega proizvajalca spodbudilo k radikalnim ukrepom. Načrti za zmanjšanje ...