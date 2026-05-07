Vpisana prva lastniška delavska zadruga po novem zakonu

V evidenco lastniških zadrug je bila vpisana prva lastniška zadruga delavcev po zakonu o lastniški zadrugi delavcev. Status je pridobila zadruga InESOP, ki je bila ustanovljena za namen ohranjanja lastniške strukture v korist zaposlenih v matičnem podjetju Inea, je danes objavilo ministrstvo za solidarno prihodnost.

Ministrstvo je zadrugi InESOP status podelilo po zakonu o lastniški zadrugi delavcev, ki je začel veljati z letošnjim letom. S tem je Slovenija v praksi začela izvajati po navedbah ministrstva globalno najuspešnejši model solastništva zaposlenih, poznan pod imenom model ESOP (angl. Employee Stock Ownership Plan).

Status zadrugi InESOP omogoča pridobivanje in upravljanje kapitalske naložbe v matični družbi Inea ter zagotavljanje pravic članov skladno s pogoji tega zakona. Ta prinaša tudi posebno davčno obravnavo prispevka matične družbe, ugodnosti za lastnike pri prodaji deležev lastniški zadrugi in pri izplačilih zaposlenim, ki so člani lastniške zadruge. Poleg pravne varnosti status omogoča tudi koriščenje posebnih spodbud za krepitev kapitalske naložbe lastniške zadruge prek namenskega finančnega instrumenta v okviru ESS+, so pojasnili na ministrstvu.

Družba Inea deluje od leta 1987, zaposluje več kot sto visoko usposobljenih strokovnjakov in je že od leta 1991 v lasti zaposlenih. »Kasneje se je izkazalo, da ob menjavi generacij prvotni model ni bil vzdržen, saj so lahko zaposleni lastniške deleže obdržali tudi po odhodu iz podjetja, kar je privedlo do postopnega zmanjševanja lastniškega deleža v notranji lasti. To je bil razlog, da so se v podjetju odločili za prehod na model ESOP, ki prek lastniške zadruge delavcev lastništvo ohranja v trajni lasti zaposlenih,« so zapisali na ministrstvu.

Dodali so, da gre za eno izmed vodilnih slovenskih visokotehnoloških podjetij, ki je za svoje inovacije na področju umetne inteligence leta 2024 prejelo tudi nagrado godigital za najboljši digitalni projekt leta in je bilo uvrščeno med finaliste za nagrado izvoznik leta.

Zakon med drugim lastniku podjetja omogoča, da svoj delež deloma ali v celoti proda zaposlenim, ki prek posebne pravne osebe - zadruge - postanejo delničarji. S tem naj bi uredili vprašanja lastniških nasledstev v malih in srednjih podjetjih.

Določena so pravila delovanja zadruge, notranje ureditve med člani zadruge, udeležbe pri dobičku in pravila prenosa. Solastništvo je vezano na zaposlitev, deleža ni mogoče obdržati ob odhodu iz podjetja. Za te zadruge velja posebna davčna shema z ugodnejšo obravnavo tako lastnikov, ki se odločijo za prodajo deležev oz. delnic zadrugi, kot članov zadruge.