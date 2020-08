Vplačila so zamrznili le redki delodajalci

Ljubljana – Prejšnjo finančno krizo so krepko občutili tudi upravljavci dodatnih pokojninskih zavarovanj, saj so številna podjetja v iskanju prihrankov zamrznila vplačila, nekateri posamezniki pa so se odločili kar za dvig sredstev. Tokrat upravljavci tega ne opažajo, so pa vplačila zamrznili le nekateri delodajalci v bolj prizadetih panogah. V pokojninskih skladih je bilo konec lanskega leta po podatkih ministrstva za delo zbranih 2,625 milijarde evrov, od tega 1,3 milijarde v vzajemnih in krovnih pokojninskih skladih, preostalo pa v pokojninskih družbah in zavarovalnicah. V dodatno pokojninsko zavarovanje je bilo po ...