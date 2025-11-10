Vpliv bančnih razlaščencev bi izločili iz odbora

Pristojno sodišče po več kot letu dni še vedno ni imenovalo odbora sedmih neodvisnih strokovnjakov, ki naj bi pripravili predhodno mnenje, ali je bila razlastitev bančnih vlagateljev upravičena ali ne. Mariborsko okrožno sodišče je namreč na zahtevo Banke Slovenije in vlade izločilo vse kandidate, ki jih je za odbor predlagalo Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD). Ministrstvo za finance zdaj s predlogom novele malim vlagateljem jemlje možnost predlaganja kandidatov za odbor.

Kot smo poročali, zakon o sodnem varstvu nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank predvideva, da lahko kandidate predlagajo vlada, Banka Slovenije in reprezentativni predstavniki malih vlagateljev, za kar je sodišče izbralo VZMD. Slednji je v postopku predlagal kar šest kandidatov, med njimi tudi Toneta Ropa in Andreja Ranta. A je eden od kandidatov odstopil, na preostale pa sta se Banka Slovenije in vlada pritožili, zato so bili izločeni. Odbor tako še vedno ni imenovan.

Ministrstvo za finance meni, da trenutno stanje ni ugodno ne za nekdanje imetnike ne za Republiko Slovenijo, ki bo v primeru neuspeha v postopku nosila stroške izplačila potencialnih odškodnin, vključno s pripadajočimi obrestmi. »Predlagana dopolnitev postopka oblikovanja odbora je prav tako potrebna zaradi uresničevanja javnega interesa, saj mora biti nekdanjim imetnikom zagotovljeno učinkovito sodno varstvo,« navajajo.

»Pravna praznina«?

Zato želi s predlaganimi rešitvami odpraviti »navidezno pravno praznino«, ki zdaj predstavlja oviro do imenovanja odbora in priprave predhodnega mnenja. Ta je namreč potem lahko tudi podlaga za morebitno zunajsodno poravnavo z razlaščenci. Tako predlaga, da če preostala upravičena predlagatelja v roku ne bosta sporočila kandidatov ali pa bosta predlagala kandidate, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za članstvo v odboru in je sodišče iz teh razlogov že zavrnilo njihov prejšnji predlog, bo te člane imenovalo pristojno sodišče. »S tem se prepreči stanje, ko upravičeni predlagatelj s stalnim predlaganjem neustreznih kandidatov preprečuje, da bi se odbor sploh konstituiral,« trdijo na ministrstvu. Ker so bili kandidati VZMD že izločeni, bi torej njihove tri kandidate imenovalo kar sodišče.

Razlaščeni mali vlagatelji ogorčeni

Predstavniki razlaščenih malih vlagateljev so ogorčeni: »To pomeni, da so zavrnili vse naše kandidate, in namesto da bi izločili sodnico, zdaj izločajo nas,« pravi predsednik Društva malih delničarjev Slovenije Rajko Stanković. Predsednik VZMD Tadej Kotnik, tudi sam razlaščenec, je za Delo že večkrat povedal, da ne ve, koga naj sploh še predlagajo, da ga vlada in Banka Slovenije ne bosta izločili. Predlagano novelo zakona vidi kot poskus, da se oblikuje odbor, ki bo ugotovil upravičenost razlastitev. Kot pravi, dovolj pove že dejstvo, da je sodišče nazadnje poskušalo za predsednika odbora imenovati Igorja Mastena, ki je javno kritiziral razlaščence in celo delal za Banko Slovenije. Masten je bil nato iz postopka po njihovi pritožbi izločen.

Več kot 100.000 razlaščenih delničarjev in lastnikov podrejenih obveznic šestih saniranih bank že 12 let čaka na sodni postopek, v katerem bi lahko ugotovili, ali so bili izbrisi bančnih delnic in podrejenih obveznic v letih 2013 in 2014 upravičeni.